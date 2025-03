Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi in DIRETTA: corridori verso L’Aldea, due corridori in fuga

15.02 Foratura in gruppo per Tom Paquot (Intermaché – Wanty)15:00 Resta di 0'30" il vantaggio del duo di testa.14:58 Mancano 60 km al traguardo.14:55 Adesso il vantaggio del duo di testa è di 0'30".14:53 Istanno affrontano un lungo tratto pianeggiante, sarà una costante da qui alla fine della corsa.14:50 Il duo di testa al momento ha un vantaggio di soli +0'15'' sul gruppo.14:48 Il gruppo riprende parte dei fuggitivi, restano davanti soltanto Enzo Paleni (Groupama-FDJ) e Jokin Murguaialday (Euskaltel-Euskadi).14:45 Nel gruppo spingono XDS Astana-Team, EF Education-EasyPost ed Equipo Kern-Pharma.14:43 Micheal Leonard (INEOS Grenadiers) perde il contatto con i fuggitivi14.