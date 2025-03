Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Brennan concede il bis, Ayuso scavalca Roglic

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA COPPI&BARTALI DALLE 12.18LADELLA E3 SAXO CLASSIC DALLE 12.4516.11 Questa la top 10 della quintadella Volta a Cataluñya:1Matthew Team Visma Lease a Bike 3:28:142 DEL GROSSO Tibor Alpecin – Deceuninck 0:003 BITTNER Pavel Team Picnic PostNL 0:004 VAN DEN BERG Marijn EF Education – EasyPost 0:005 STRONG Corbin Israel – Premier Tech 0:006 LAURANCE Axel INEOS Grenadiers 0:007 GODON Dorian Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:008 DENZ Nico Red Bull – BORA – hansgrohe 0:009 FAGÚNDEZ Eric Antonio Burgos Burpellet BH 0:0010Juan UAE Team Emirates – XRG 0:0016.09 Questa la volata imperiale vinta da:Wow! How about the last 5 minutes for British cycling. It’s of course Mattywho wins the 5th stage ofVolta Catalunya! What a beast! #VoltaCatalunya104https://t.