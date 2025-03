Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 2 corridori in fuga con 30? sul gruppo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA COPPI&BARTALI DALLE 12.18LADELLA E3 SAXO CLASSIC DALLE 12.4515.14 Illascia spazio allache torna ad avere un vantaggio di 1’15”.15.12 50 km all’arrivo!15.10 Tra circa 30 chilometri ci sarà lo sprint intermedio di L’Aldea che mette in palio 3 secondi d’abbuono per il primo.15.07 Negli ultimi minuti i due fuggitivi sono tornati a guadagnare sul. Il distacco ora è di 50?.15.05 Isono passati da Amposta, località che ospiterà l’arrivo.15.04 Ricordiamo che inci sono Enzo Paleni (Groupama-FDJ) e Jokin Murguaialday (Euskaltel-Euskadi).15.02 Foratura inper Tom Paquot (Intermaché – Wanty)15:00 Resta di 0’30” il vantaggio del duo di testa.14:58 Mancano 60 km al traguardo.