LIVE E3 Saxo Classic 2025 in DIRETTA: vince in solitaria Van der Poel. Un super Ganna sul podio!

17:25 Vediamo come conclude Matteo Trentin, che era nel gruppo inseguitore insieme a Jorgenson fino a 40km dal traguardo, salvo poi perdere terreno.17:23 In terza posizione un sontuoso Filippo(Ineos Grenadiers) che conclude una gara molto solida, in cui è stato abile a leggere il momento giusto per prendere margine sui rivali per il, ovvero l'attacco di Van der.17:22 Conclude in seconda posizione Mads Pedersen (Lidl Trek), che ha fatto quello che ha potuto nei confronti del campionissimo olandese.17:21 MATHIEU VAN DER(Alpecin-Deceuninck)la E3!17:18 Ultimi 3000 metri!17:16deve difendere 50? in 5km.