Oasport.it - LIVE E3 Saxo Classic 2025 in DIRETTA: Van der Poel unico favorito, Ganna ci prova

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale dell'E3che seguiremo dal primo all'ultimo metro dei 208.8 chilometri previsti, con la bellezza di 17 muri su cui Mathieu Van dee compagni dovranno misurarsi.In Belgio si corre la corsa di preparazione alla Parigi-Roubaix forse con il più nutrito campo di partecipazione. In un primo momento di pensava anche alla presenza di Pogacar, che ha però lasciato strada libera all'eterna sfida Belgio-Olanda, impersonificata da Mathieu Van dere Wout Van Aert. occhio a chi potrà far saltare il banco, come Jorgenson (che sarà l'alleato di Van Aert in casa Visma), Wellens, Pedersen, Stuyven e Mohoric.