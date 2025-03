Oasport.it - LIVE E3 Saxo Classic 2025 in DIRETTA: tutti insieme a 100 chilometri dall’arrivo!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 12.18LADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.00Mancano 95km all’arrivo!15:14 In pratica, quella che affrontano adesso i corridori del gruppo di testa è una doppia asperità. Non ci si aspetta chiaramente selezione in questa fase della gara.15:13 Siamo al Knokteberg:: 1.2km al 7.1%. Pochi metri più in là i corridori attaccheranno poi l’Hotond: 1.1km al 3%.15:11 Mancano pochialla quarta asperità di giornata per i corridori!15:10 Problemi per Sander De Pestel (Decathlon AG2R La Mondiale Team).15:08 Tirano il fiato gli uomini della Ineos a poco più di 100km alla fine. Tra poco la prossima asperità!15:06 Ecco che Van der Poel macina posizioni all’interno del gruppo, che al momento comprende tra i 60 e i 70 atleti.