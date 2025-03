Oasport.it - LIVE E3 Saxo Classic 2025 in DIRETTA: terzetto in testa. Ganna, Van Aert e Van der Poel costretti ad inseguire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 12.18LADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.0014.14: Townsend rientra sul duo di14.12: La situazione al km 60 vede Van den Berg e De Bondt al comando, a 19? Townsend, a 43? il gruppo di Mohoric, a 2?13 il gruppo diche sta tentando di rientrare14.11: Foratura per Townsend che è costretto a fermarsi e perde il contatto con il duo di14.10: vansi era staccato, probabilmente per problemi tecnici dal secondo gruppo ma rientra con l’aiuto delle ammiraglie14.09: Il gruppo diora ha 2’35” di ritardo dalla14.07: Prova a recuperare il primo gruppo rispetto ai tre fuggitivi che ora hanno 41? di vantaggio. Questi i componenti principali del primo gruppo: Julien Vermote (Ver), Jonas Rutsch (Ef), Taco Van Der Hoorn (Int), Robert Stannard (Alu), Max Walker (Ast), Tim Declercq (Sqs), Jasper Stuyven (Ltk), Tim Torn Teutenberg (Tud), Fabio Christen (Q36), David González (Q36), Jannik Steimle (Q36)14.