Oasport.it - LIVE E3 Saxo Classic 2025 in DIRETTA: si scatena la battaglia! In 5 davanti, di nuovo Ganna vs Van der Poel

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 12.18LADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.0016:27 Il gruppo ancora non guadagna!, Van dere Pedersen: possibile che il vincitore esca da questi tre nomi. Ci sono anche De Gendt e Casper Pedersen.16:25 Tratto di discesa prima della quartultima asperità!16:23 La quartultima asperità di giornata è un semplice strappetto: Paterberg 3oo metri al 8.9%!16:22 Sempre 2’18” il distacco dal gruppo. Sono 30km che non guadagnano praticamente nulla.16:20 La situazione non è cambiata quando si attacca la quintultima asperità di giornata. Quintetto di testa con ormai oltre 85? di margine sul sestetto inseguitore, che sta venendo avvicinato dal pelotno, con Van Aert che ormai ha abbandonato ogni velleità di vittoria.