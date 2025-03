Oasport.it - LIVE E3 Saxo Classic 2025 in DIRETTA: si rialzano, Van Aert fuori dai giochi. Occasione per Ganna!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 12.18LADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.0016:12 Ci prova Matthews ad aumentare il passo nel plotone, ma l’impressione è che i buoi siano ormai fuggiti.16:11 Sono 2’15” di ritardo del plotone, che è comunque composto di circa 40 atleti.16:10 Niente, si sono rialzati! Wout Vannon vincerà l’edizionedella E3!16:07 A capofitto Van der Poel per questi 2km in discesa prima di un’altra asperità di 2km! Continuano a guadagnare!16:05 Van der Poel, a questo punto della gara, è favorito. Da capire come Pedersen avrà intenzione di gestire l’avvicinamento al traguardo.16:02 Grande istinto di Filippo, che ha subito capito che le intenzioni del campione della Parigi-Roubaix erano serie e si è messo subito sulle sue ruote.