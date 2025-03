Oasport.it - LIVE E3 Saxo Classic 2025 in DIRETTA: quintetto al comando, c’è Ganna! Insegue Van Aert

15:48 A tirare il primo gruppo inseguitore composto da 6 atleti tra cui Trentin c'è Matteo Jorgenson (Visma).15:47 Ildi testa affronta il Berg Ten Stene.15:45 Cambio bici proprio per il belga che stava tirando, gruppo a +45?.15:44 C'è Veermesch a trainare Vannel tentativo di rosicchiare secondi alla testa.15:43 Costretto invece ad inseguire Wout Van, che si trova insieme a Girmay a 35? dalla testa e a +20? dal secondo gruppo con uomini da corsa come Wellens, Jorgenson e l'azzurro Matteo Trentin!15:42 Mancano 2km all'impocco del Berg Ten Stene: 1.3km al 4.7%!15:41 La nuova situazione è questa: Van der Poel,, Pedersen Mads e Pedersen Casper sono davanti a tutti, in compagnia del belga De Gendt.