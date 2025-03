Oasport.it - LIVE E3 Saxo Classic 2025 in DIRETTA: in solitaria Van der Poel. Ganna a 10km dal podio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALILADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA17:14 Appena 7 km all’arrivo. Situazione cristallizzata.17:10 Dieci chilometri al traguardo, ci siamo! Van derper la vittoria, Pedersen per la piazza d’onore, Pippoper il 3° posto!17:08 Sempre 1? di margine persul 4° posto.17:05 Non cambia la situazione quando mancanoal traguardo.17:02 Intanto Van der, per gradire, ha scavato un minuto tra lui e Pedersen.17:00 Sono però 25? tra il danese e l’azzurro quando si è iniziata la discesa che porta all’ultimo tratto in piano.16:59 Molto beneche addirittura imcrementa sul gruppo di Jorgenson, che a questo punto non crediamo rientrerà più. Poco più avanti c’è Pedersen, chissà che negli ultimi 20km in piano l’azzurro non possa pensare di riprenderlo!Van derè sull’ultima asperità, poi sarà discesa e piano fino al traguardo!16:55perde a vista d’occhio dal gruppo, Pedersen difende per ora ancora 1’30” di margine.