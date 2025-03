Oasport.it - LIVE E3 Saxo Classic 2025 in DIRETTA: gruppo spezzato in due sul Katterberg, Van Aert insegue

13.37: Tra poco il tratto forse più temuto e lungo di pavè, il Paddestraat, 2.4 km13.34: Il distacco tra i due gruppi si è ampliato fino a raggiungere i 2'30"13.32: Vanè nella seconda parte del13.28: Il, infatti, si spezza in due13.26: Ilsi avvicina al, qualche tratto molto duro ma difficilmente ci saranno azioni particolari in questa fase iniziale della gara. Potrebbe staccarsi qualcuno in coda, soprattutto per la sede stradale molto stretta13.22: I quattro corridori coinvolti nella caduta vengono trasportati all'ospedale di Waregem per ulteriori accertamenti medici.