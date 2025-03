Oasport.it - LIVE E3 Saxo Classic 2025 in DIRETTA: Ganna e Van der Poel guadagnano su Van Aert e il gruppo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 12.18LADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.0015:58 Meno di 60km all’arrivo. Situazione che vede ilcon 40? di margine sul-Jorgenson e 1’25” sul-Van.15:56 Hanno perso altri 20? Vane compagni da, Van der, De Gendt e i fratelli Pedersen.15:55 Due chilometri alla nuova asperità: l’Eikenberg (1.2 km a 4.8%).15:53 Distacco del plotone che è ancora di un minuto! Nonnulla in questo tratto impegnativo.15:51 La prossima asperità è il Boigneberg: 1.2 chilometri al 5.3%.15:50 Statistica interessante:ha conquistato la metà dei suoi punti totali in carriera in gare di un giorno. L’ex campione del mondo a cronometro ha vinto 4 competizioni in Belgio.