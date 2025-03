Oasport.it - LIVE E3 Saxo Classic 2025 in DIRETTA: due corridori in fuga a 85km dall’arrivo

15:28 Joshua Tarling, a servizio del Team Ineos di Pippo Ganna, sta facendo l'andatura nel gruppo.15:26 Tra circa 3km idi testa attaccheranno il Kortekeer: 8oo metri al 7.1%15:25 Attenzione però che c'è Van Aert che non ha tempo da perdere e mena nel gruppo inseguitore: distacco già sceso nell'ordine dei 30?.15:23 Casper Pedersen (Soudal Quick Step) e Aimé De Gendt (Cofidis) sono in testa alla corsa, con 40? di margine sul gruppo.15:22 Sopravanzato l'Hotond, ecco che c'è un tratto di discesa prima della prossima asperità. Attendiamo che scollinino per darvi il nuovo quadro della situazione!15:21 Anche Niklas Markl (Pic-Nic) si invita alla festa.