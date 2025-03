Oasport.it - LIVE Berrettini-Fritz 5-7, 7-6, 5-4, ATP Miami 2025 in DIRETTA: che partita, l’azzurro è lì…

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-SABALENKA40-40 Il nastro porta via il dritto dopo il servizio al romano.40-30 Che te lo dico a fare?? PRIMA VINCENTE!30-30 Errore di rovescio di, risposta alta e carica di.30-15 UN PUNTO DA TOP 5!!!CLAMOROSO SCAMBIO, varia alla grandecon lo slice lungoriga affilatissimo e basso,gioca un gran cross ma Matteo lo castiga con una freccia in contropiede.15-15 Si ferma in rete il tocchettino nei pressi della rete del. Servizio e dritto erano stati ottimi. Peccato!15-0 Dolce come il miele la demi-volèe di Matteo!5-5 Servizio e dritto: bravo.40-30 Favoloso rovescio lungoriga di!40-15 Ace (15°).30-15 Gran dritto in allungo delche non molla!30-0 Non risponde da vicino di rovescio