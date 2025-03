Oasport.it - LIVE Berrettini-Fritz 5-7, 7-6, 4-4, ATP Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurro adesso ci crede davvero, ha salvato 6 match point!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-SABALENKA40-15 Stecca, di dritto l’americano!30-15 Non risponde, a sorpresa di dritto.15-15 Bravoa comandare e chiudere con il dritto.15-0 Servizio e contropiede vincente!4-4 Va beh, tre prime di fila amici. E noi che pensavamo potesse accusare quel punto del.40-15 Un’altra.30-15 Gran prima. Implacabile.15-15 ANCHE QUESTAAAAASPALLE ALLA RETEEEEEELA POLSATA STRETTA DI MATTEO! Passante assurdo!15-0 Servizio e gran dritto, non molla nulla.4-3 AAAAACCCCCCCEEEEEEEEE (16°)!!CLAMOROSO RENDIMENO AL SERIVIZIO DI!40-30 ALTRA PRIMA!!!!!30-30 Servizio dritto e smash!15-30 SUBITO LA PRIMA DI SERVIZIO!0-30 Peccato, ottimo slice di rovescio del romano. La palla corta era giusta ma è uscita.