Oasport.it - LIVE Berrettini-Fritz 5-7, 7-6, 3-2, ATP Miami 2025 in DIRETTA: avanti l’azzurro nel set decisivo, ha salvato 6 match point!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-SABALENKA3-3 Ace (14°).40-0 Ace (13°)!30-0 Lontano sul rovescio in difesa.15-0 Prima vincente di, ricordiamo che l’USA ha perso il servizio solo in apertura di!3-2 UN’ALTRA SASSATA A USCIRE!A-40 Super seconda in kick! Da come salta alta si capisce la fiducia che ha Matteo: tanta!40-40 GRAN PRIMA!!30-40 Favoloso passante in corsa di rovescio di. Bravo.30-30 Esce però un altro dritto al romano.30-15 Spinge alla grande ma esce il drittone inside in.30-0 ANCHE QUESTOOOO! VINCENTE IN CORSA DI DRITTO!15-0 Servizio e dritto! Ma gioca meglio ora!2-2 Lungo il rovescio difensivo.40-15 Servizio e dritto.30-15 Prima vincente.15-15 Gran rovescio lungoriga che dà il punto a