Oasport.it - LIVE Berrettini-Fritz 5-7, 6-6, ATP Miami 2025 in DIRETTA: due match point cancellati, tie-break!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-SABALENKA DALLE 20.003-4 Ace (13°), +3 ma soprattutto -1!2-4 Ace (12°), passa a condurre nel computo degli ace il romano: ma adesso conta recuperare il mini-!1-4 Si ferma sul nastro il dritto, sempre e comunque in difesa del romano.1-3 Altro scambio lungo, non sa più come fare il romano. Dritto in rete, scappa.1-2 Muove alla grande il romano di drittoe fa punto.1-1 Gran prima e poderoso dritto di!0-1 Aveva girato alla grande lo scambio il romano: peccato il dritto in corsa fuori.6-6 Con il servizio, ancora! Un grande azzurro questa volta giocherà il tie-! Ha salvato due!A-40 Con il servizio!!40-40 Largo il dritto carico di. Si continua.