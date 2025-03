Oasport.it - LIVE Berrettini-Fritz 5-7, 4-5, ATP Miami 2025 in DIRETTA: fasi calde nel 2° set!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-SABALENKA DALLE 20.0030-30 Scambio lunghissimo, non fa bene al romano che tenta di uscire ancora con la palla corta ma si ferma in rete.30-15 Sul nastro il rovescio lungoriga del romano, che bell’idea che era.30-0 ACE (11°)!15-0 Prima al corpo, dritto non definitivo e ottima smorzata!4-5 A quindici, si continua a non giocare in risposta nell 2°!40-15 Rovescio in rete del romano.30-15 Slice vincente.15-15 Prima vincente.0-15 Brutto errore di dritto.4-4 A quindici! Autoritario!40-15 Torna a comandare con il dritto l’azzurro!30-15 Con il rovescio stretto.30-0 Servizio dritto e appoggio di volo.15-0 Con il dritto dal centro!3-4 Non si gioca in questo 2° set al servizio.40-0 Ace (9°).