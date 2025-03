Oasport.it - LIVE Berrettini-Fritz 2-3, ATP Miami 2025 in DIRETTA: l’USA ha salvato altre 2 palle break

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-SABALENKA DALLE 20.002-3 Altro servizio vincente ed è avanti.A-40 Altra prima, altro punto.40-40 Con la prima.30-40 Prende la riga con il rovescio l’americano, ce n’è un’altra.15-40 Il dritto in corsa fa danni!!!!15-30 Non risponde sulla seconda di rovescio Matteo.0-30 Doppio fallo (1°).0-15 Vince la schermaglia di tocco l’italiano!2-2 Servizio e dritto!!40-30 Prima vincente!!30-30 La risposta di dritto sulla seconda è aggressiva e dà il punto a.30-15 ACE (2°)!15-15 Sbaglia il tocco.15-0 ACE (1°)!1-2 A zero.40-0 Non risponde di dritto Matteo.30-0 Con il dritto dopo il servizio l’americano.15-0 Servizio e dritto.1-1 Altra risposta profonda e comando delle operazioni per l’americano, che si riprende subito ciò che aveva perso.