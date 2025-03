Oasport.it - LIVE Berrettini-Fritz 1-2, ATP Miami 2025 in DIRETTA: l’USA torna subito nel 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-SABALENKA DALLE 20.002-2 Servizio e dritto!!40-30 Prima vincente!!30-30 La risposta di dritto sulla seconda è aggressiva e dà il punto a.30-15 ACE (2°)!15-15 Sbaglia il tocco.15-0 ACE (1°)!1-2 A zero.40-0 Non risponde di dritto Matteo.30-0 Con il dritto dopo il servizio l’americano.15-0 Servizio e dritto.1-1 Altra risposta profonda e comando delle operazioni per l’americano, che si riprendeciò che aveva perso.40-A Smista alla grande di dritto.40-40 Ancora la prima! Al corpo!3040 Di poco lungo il rovescio di.30-30 Prima vincente!15-30 Risposta profondissima di rovescio che dà punto a.15-15 Prima vincente.0-15 Lungo il dritto del romano.1-0 Errore di rovescio die BREAK in apertura!30-40 Ace.