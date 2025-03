Ilgiorno.it - Lite su un autobus. Arrivano i militari. Fermato un uomo

Momenti di tensione ieri in tarda mattinata a bordo di unin servizio sulla tratta Varese–Cuveglio quando due nordafricani tra i 6 passeggeri a bordo hanno cominciato a litigare. Temendo che la situazione potesse degenerare visto che gli animi si stavano scaldando, dal bus è partita la chiamata al 112. Immediato l’intervento dei carabinieri che hanno bloccato il bus a Orino in via San Lorenzo e sono saliti per controllare i due uomini. A quel punto, uno dei due, un cinquantenne marocchino, si è rifiutato di mostrare i documenti anche perché non in regola con i permessi e ha reagito opponendo resistenza ai. Il cinquantenne è stato arrestato, nei prossimi giorni comparirà davanti al giudice per la convalida. L’è rimasto fermo per mezz’ora quindi ha ripreso il tragitto raggiungendo il capolinea, Cuveglio.