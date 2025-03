Dayitalianews.com - Lite per futili motivi finisce in una violenta aggressione. Due uomini di fronteggiano. Arrivano i carabinieri. Individuato e denunciato il 49enne responsabile dello scontro. E’ successo a Sezze

Un acceso diverbio sfociato in violenza, avvenuto nella serata del 26 marzo, ha portato alla denuncia di un uomo di 49 anni di origine romena, residente nel territorio comunale, per tentate lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma da taglio.L’perSecondo quanto emerso dall’indagine condotta daidella Stazione di, l’uomo si sarebbe reso protagonista di un episodio di particolare gravità ai danni di un connazionale di 47 anni, aggredito per cause di lieve entità ma che hanno innescato una reazione spropositata. L’episodio ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno immediatamente avviato le verifiche del caso.Sequestrato un coltello durante la perquisizioneGrazie a un’efficace attività investigativa, i militari sono riusciti a risalire in breve tempo all’identità dell’aggressore, procedendo a una perquisizione personale e veicolare.