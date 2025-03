Temporeale.info - L’Italia precipita, crisi senza fine: 10 mila all’anno in meno

Leggi su Temporeale.info

Un dato certifica tutte le difficoltà in Italia. La situazione è in costantee pare che nei prossimi anni possa peggiorare. Negli ultimi anniè diventato un paese che ha trovato enormi difficoltà in vari settori, situazioni al limite e un vero e proprio crollo specialmente nel mercato del lavoro. I giovani tendono . L'articolo: 10inTemporeale Quotidiano.