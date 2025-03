Ilfogliettone.it - L’istruzione pubblica nel mirino di Trump: il futuro delle borse di studio e dei prestiti universitari a rischio

“La mia amministrazione prenderà tutte le misure legali per smantellare il dipartimento Riconsegneremo i nostri studenti agli Stati e faranno un lavoro fenomenale”. Con queste parole Donaldha annunciato il suo ordine esecutivo per chiudere il Department of Education, il ministero dellaIstruzione.La legge americana non permette a nessuno, incluso il presidente, di eliminare un Dipartimento poiché richiede azione legislativa.lo sa bene, ma il suo ordine esecutivo ha già assestato duri colpi allaistruzione che in grande misura è già sotto controllo dei diversi Stati e dei distretti locali. Il presidente nel suo annuncio dà l’impressione che laistruzione verrà capovolta da federale a statale. Questa impressione è probabilmente più forte in altri Paesi in cui esistono sistemi centralizzati e strutturati a livello nazionale.