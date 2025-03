L’istituto comprensivo Anzio V in prima linea contro le mafie

Leggi su Ilfaroonline.it

, 28 marzo 2025- Una mattinata di riflessioni e grandi emozioni si è svolta giovedì 27 marzo nell’aula magna Salustri delV, in occasione dell’inpatrocinato dal Comune dicon l’associazione antimafia I ragazzi di Via D’Amelio, promossa dal Ministero della Cultura e dall’Università Sapienza di Roma. All’evento hanno partecipato i rappresentanti delle Amministrazioni locali die Nettuno, nello specifico perl’assessore alla Sicurezza Catello Somma e l’assessore all’Istruzione Alessandra Ciotti; per Nettuno l’assessore all’Istruzione Roberto Imperato e il Vicepresidente del Consiglio comunale Alessandro Lo Rillo. Presenti anche il Comandante della Polizia locale Antonio Arancio, alcuni rappresentanti della Polizia di Stato, il presidente Massimo Barbato del Lions Club– Nettuno, i giornalisti della rete Nobavaglio.