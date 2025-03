Lanazione.it - Liste d’attesa, nuovo piano: "Con 7 milioni le azzeriamo"

"Iloperativo straordinario di recupero delledi attesa approvato dalla Giunta regionale lo scorso 21 marzo è in grado, grazie ad un innovativo modello di gestione che ha già prodotto 41mila nuove disponibilità in soli tre mesi, di azzerare le prestazioni attualmente in percorso di tutela, nel caso in cui il Governo, come per gli anni passati, mettesse a disposizione i 7,5del fondo finalizzato alle": è quanto afferma la presidente della Regione, Stefania Proietti. "È necessario sottolineare – spiega – che ildi recupero dellevarato dalla precedente amministrazione regionale, nonostante tutte le risorse messe a disposizione dallo Stato, non ha conseguito il raggiungimento degli obiettivi dichiarati, che erano l’azzeramento dei Percorsi di tutela precedenti al 2024 e una riduzione di quelli del 2024 del 20-30% rispetto al 2023.