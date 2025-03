Linkiesta.it - L’Intifada delle famiglie palestinesi contro Hamas

Il 25 marzo è stato diffuso un documento, carta intestata “Stato di Palestina –e clan dei governatorati meridionali della Striscia di Gaza”. È un appello per una intifada sha?biyya, un’intifada popolare,. Nel testo leggiamo: «deve subito lasciare la presa su Gaza» e che l’assedio subito sarebbe causato da «decisioni che non ci rappresentano». «Gaza non è ostaggio di nessuno. Gaza sarà liberata dalla volontà del suo popolo».Con diversi gradi di formalità e diffusione, sono tante le simili prese di posizione (anche video, guardando in faccia gli obiettivi) che stanno circolando per ora nella Striscia. Anche i clan di Shujaiya, un grande e antico quartiere di Gaza (tra i più distrutti) e teatro di numerose battagliegli israeliani, hanno diffuso una propria dichiarazione indirizzata al «libero popolo di Gaza» e ai «figli della resistente Shujaiya».