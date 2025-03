Sport.quotidiano.net - L’Inter ha ritrovato il muro. Acerbi, l’inossidabile. Ma il rinnovo è in bilico

Leggi su Sport.quotidiano.net

Si è dovuto prendere una lunga pausa, poi è tornato a mordere le caviglie altrui. Buon perche a coprire il “buco“ c’era Stefan De Vrij, perché sostituire uno come Francesconon è facilissimo. I nerazzurri ne hanno fatto a meno dal 23 novembre (trasferta a Verona chiusa con uno scintillante 5-0) al 10 febbraio (Inter-Fiorentina 2-1). Inzaghi ha trovato soluzioni alternative, ma in alcuni passaggi ha patito, vedasi la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Molto più in sofferenza è andata la nazionale italiana, da quando Spalletti ha deciso di puntare su elementi più giovani. A molte delle più recenti garenon avrebbe potuto partecipare comunque, appiedato dai guai fisici. Adesso è a disposizione, ma il ct ne sta facendo a meno. Dopo l’eliminazione con la Germania, in sala stampa è stato fatto notare al selezionatore che il centrale nerazzurro potrebbe tornare utile contro Haaland, ma Spalletti ha difeso le sue scelte.