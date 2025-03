Screenworld.it - L’intelligenza artificiale arriva su Whatsapp, ma cosa cambia? Rivoluziona tutto (ma in tanti si lamentano)

Dopo mesi di attesa,denominata Meta AI sta finalmente sbarcando anche in Europa e in Italia, introducendo nuove funzionalità che potrebberore il modo in cui interagiamo su. Sebbene al momento sia disponibile solo per un gruppo ristretto di utenti, il rollout sta avanzando rapidamente. Tuttavia, c’è un aspetto che ha già sollevato molte discussioni: Meta AI non può essere disattivata.La sua presenza è ben visibile: un pulsante con il logo Meta AI compare sopra il tasto Nuova chat e anche nella barra di ricerca dell’app. Questo significa che, anche se non si desidera utilizzarla, sarà comunque parte integrante dell’esperienza su.Immagine di Meta AI su, fonte: BleepingComputerMapuò fare esattamente? Innanzi, come evidenziato da BleepingComputer, Meta AI risponde a domande in tempo reale, fornendo informazioni con testi articolati e anche risposte vocali.