Gamberorosso.it - L’incredibile vita di Edna Lewis, la chef che ha valorizzato la cucina degli schiavi d'America

Prima di diventare una delle più importanti cuoche e narratrici dellaStati del deep South,Reginaha fatto mille lavori: sarta, attivista a Washington DC, allevatrice di fagiani, guida turistica edel punto d'incontro di intellettuali e artisti di quell'epoca.è una figura importante nella storia dellaStati Uniti, avendo contribuito in maniera significativa a perfezionare la visionena della, riportando in auge il genere quasi dimenticato della raffinatadel Sud, e offrendo al contempo uno sguardo sullacontadina afrona all'inizio del XX secolo. Autrice di libri sullae sullanelle piccole comunità diliberati e dei loro discendenti, ha promosso l'uso di ingredienti tipici, portando l'attenzione su ricette tradizionali, come il pollo fritto e il maiale alla brace, come anche il tredizionale uso alle verdure, in particolare erbe amare, fagioli dall'occhio, polenta di mais bianco e il sweet tea, ovvero té freddo zuccherato.