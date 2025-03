Ilfattoquotidiano.it - L’incontro tra Picierno e l’estrema destra israeliana spacca il Pd: “Incompatibile con le nostre politiche”

tra l’europarlamentare del Pd, Pina, con esponenti dell’organizzazione di estremae vicina alle posizioni dei coloni illegali, Idsf (Israel Defense and Security Forum), scatena l’ennesimo putiferio interno al Partito Democratico. La vicepresidente dell’Eurocamera non è nuova a posizioni, specialmente quando si trattano temi di politica estera e riarmo, di rottura rispetto alla maggioranza della delegazione Dem a Bruxelles e alla segreteria. Dopo le ruggini (abbastanza) nascoste dopo l’ultimo voto sul supporto all’Ucraina e sul Libro Bianco della Difesa Ue, venerdì la rottura è emersa pubblicamente con un gruppo di parlamentari italiani che hanno condannato al decisione dell’esponente Dem.“Abbiamo appreso dalla stampa italiana e internazionale che l’organizzazione Idsf (Israel Defense and Security Forum) che propugna apertamente le ragioni dei coloni in Cisgiordania, i crimini contro l’umanità perpetrati a Gaza e nega esplicitamente la soluzione di ‘due popoli due Stati’ ha incontrato la vicepresidente del Parlamento europeo Pina, il commissario alla Difesa e allo spazio della commissione Europea Kubilius e altri numerosi esponenti politici del Parlamento europeo – si legge in una dichiarazione di componenti Dem dell’Intergruppo parlamentare per la pace tra Israele e Palestina – Il Pd più volte ha ribadito l’urgenza del riconoscimento dello Stato di Palestina per offrire uno sbocco credibile alla prospettiva di pace e ha condannato con forza la politica di Israele di espansione degli insediamenti coloniali nonché i crimini orrendi perpetrati a Gaza dopo il 7 ottobre con oltre 50mila vittime.