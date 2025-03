L’incontro in carcere tra Massimo Bossetti e Alberto Stasi | Indagini fatte col c**o ora i giudici devono pagarla

Leggi su Open.online

C’è una persona che crede fermamente chenon sia il responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi e che stia scontando ingiustamente la pena a 16 anni di reclusione. E, come tante altre, crede che quella condanna sia frutto di un errore giudiziario. A queste convinzioni, aggiunge anche di aver incontratoneldi Bollate, alle porte di Milano, e di essersi intrattenuto varie volte con lui. Si tratta di, condannato all’ergastolo per l’omicidio della 13enne Yara Gambirasio. Alla fine, sostiene oraparlando a Telelombardia, le loro due storie «non sono così diverse». Entrambi condannati per omicidio, entrambi nel penitenziario lombardo per una presunta svista dei. «Mi basta la mia emblematica, assurda e vergognosa situazione per comprendere quello che ha vissuto, quanto pure su di lui sia accaduto», sono le sue parole.