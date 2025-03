Ilfattoquotidiano.it - L’inarrestabile ascesa di Jakub Mensik: chi è il talento ceco che ha sconvolto Miami

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Australian Open 2024, secondo turno. Hubert Hurkacz, numero 9 del mondo, è in difficoltà. È stato trascinato al quinto set da un 18enne che gli addetti ai lavori hanno sul taccuino da diverso tempo, ma che ancora non si era presentato al grande pubblico. Si chiama, viene dalla Repubblica Ceca e in Australia era già stato protagonista due anni prima, perdendo la finale juniores contro Bruno Kuzuhara. Poco male se la partita contro Hurkacz finirà con una sconfitta, ormai la presentazione al mondo è stata fatta, il percorso dei grandi cominciato. Quel percorso che, a un anno di distanza, ha trovato ora una piena esplosione in Florida, nel Masters 1000 di. Il momento in cui è diventato il capofila (senza essere il numero 1) di un movimento che sta tornando nel gotha del tennis mondiale.