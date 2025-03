Linkiesta.it - L’imbarazzo di Meloni sull’Ucraina e sull’Europa, e la fermezza di Mattarella

Di fronte a una Giorgia, come diceva Ennio Flaiano, indecisa a tutto, Sergioha fatto un passo avanti e sgombrato il terreno della discussione dagli arzigogoli della premier. Quando dice che «appare essenziale una riflessione sul nuovo contesto strategico internazionale che naturalmente richiederà conseguenti processi decisionali», il Presidente della Repubblica fa capire che il tempo delle estenuanti ricerche unanimistiche è scaduto, e questo «vale per le decisioni nel contesto dell’Alleanza atlantica e vale per le decisioni nell’Unione europea che non sono più rinviabili». Per concludere che «la logica militare continuerà a essere una colonna fondamentale per la difesa nazionale».Forse il Capo dello Stato non era mai stato così esplicito nel connettere la questione della rapidità delle decisioni con la «logica militare» decisiva «per la difesa nazionale», dunque non solo europea, una specificazione che forse può suonare come una forma di richiamo a Elly Schlein, che vede come la peste ogni allusione alle spese militari nazionali.