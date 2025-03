Gamerbrain.net - Light of Motiram: Il Clone di Horizon in un nuovo Gameplay Trailer

Leggi su Gamerbrain.net

Unsguardo suofha riacceso l’interesse per questo promettente action RPG open world. Ilappena pubblicato ha svelato nuove informazioni su Pamora, uno degli Overlord Mech più spettacolari del gioco, offrendo una panoramica più ampia sul cuore pulsante dell’esperienza: combattimenti intensi, ambientazioni sci-fi mozzafiato e creature meccaniche con comportamenti imprevedibili.Un mondo aperto, ostile e affascinanteL’universo diofè un futuro piegato sotto il peso dell’ingegneria fuori controllo. La civiltà ha lasciato il posto a terre contaminate da macchine gigantesche, dove la natura è stata sostituita da strutture artificiali, e la sopravvivenza passa attraverso l’adattamento tecnologico.Il giocatore sarà chiamato a:Esplorare territori sconfinati e dinamici, dominati da rovine futuristiche e pericoli costantiCostruire e gestire una propria base operativa, utile come centro nevralgico per missioni, rifornimenti e personalizzazioniInteragire con le Mechanimals, creature ibride tra fauna e meccanica, ciascuna con caratteristiche, comportamenti e potenziamenti uniciLa possibilità di personalizzare oltre 100 varianti di Mechanimal consente di plasmare il proprio stile di gioco: alcune creature sono ideali per il combattimento ravvicinato, altre eccellono nel supporto o nella raccolta automatizzata di risorse.