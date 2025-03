Anteprima24.it - “Liceo De Luca, non torneremo mai più in centrale”, lo sfogo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Da quello che mi è stato riferito, dai docenti presenti all’incontro con il presidente Buonopane, gli alunni hanno solo cercato di avere delle risposte che, a quanto pare, non sono state date”. “Non posso negare che il presidente si sia affannato, ma ha trovato solo porte in faccia”, ha dichiarato Mariarosaria Siciliano, dirigente del“De” di Avellino, smascherando l’immobilismo che da anni affligge l’istituto. La mancanza di una palestra è una ferita aperta: “Ilartistico è privato delle scienze motorie da nove anni, una vergogna inaudita. E gli studenti delscientifico sportivo? Costretti a pagare di tasca propria 250 euro l’anno per affittare una struttura privata!”.Ma il calvario non finisce qui. La ricostruzione della sede storica, promessa dopo lo sgombero, è un’agonia senza fine: “Sette mesi di ritardo nei lavori.