Lanazione.it - Licenziato per aver offeso i capi su WhatsApp, la Cassazione lo reintegra: “Le chat sono segrete”

Leggi su Lanazione.it

Prato, 28 marzo 2025 –nel 2018 per frasi dure, severe e anche volgari contro i suoiin un messaggio vocale condiviso su unadi(“Amici di lavoro”) con 13 colleghi. Ma lanel posto di lavoro un operaio di Prato annullando il provvedimento dell’azienda e stabilendo indennizzi a suo ristoro. Per la Suprema corte, è stata l’azienda a violare il suo diritto alla riservatezza, mentre il suo dipendente con le sue critiche, anche forti, non ha esercitato né minaccia, né diffamazione ma ha espresso solo giudizi in un contesto lavorativo. Infatti, premettono gli ermellini, c’è una sentenza della Corte Costituzionale che differenzia fra la corrispondenza via e-mail (posta elettronica) e(conversazioni per via telematica) - la quale rimane segreta e riservata alla stregua di “una lettera inviata in una busta chiusa per posta” -, e le frasi pubblicate sui social come “Facebook rese così accessibili a tutti, dove invece la volontà dell’estensore o del dichiarante è che le sue affermazioni sia o pubbliche”.