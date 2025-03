Lopinionista.it - Libri: Joël Dicker, record di vendite per “La catastrofica visita allo zoo”

MILANO – Lazoo segna infatti una vera e propria svolta nell’opera dello scrittore ginevrino, ampliando il suo pubblico e coinvolgendo con maestria lettori di tutte le età. In questa nuova opera, una semplicezoo si trasforma in un percorso imprevedibile, dove realtà e immaginazione si intrecciano. Con abilità narrativa e precisione nei dettagli,guida il lettore attraverso una serie di colpi di scena che svelano verità nascoste, trasformando l’ordinario in qualcosa di eccezionale.“In questo romanzoha trovato una voce narrante straordinaria, Josephine, una ragazza che, insieme ai suoi compagni di classe, svolge una divertentissima e appassionante indagine”, commenta Elisabetta Sgarbi, direttore generale della Nave di Teseo.IL LIBROPer anni, nella piccola città dove sono cresciuta, è rimasto impresso nella memoria degli abitanti il ricordo degli avvenimenti che ebbero luogozoo locale un venerdì di dicembre, pochi giorni prima di Natale.