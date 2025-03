Sport.quotidiano.net - L’ex Picchio . Oliver Kragl a un passo dal Trapani

prova a ripartire con la maglia del. Il centrocampista tedesco che in B militò nell’Ascoli nel corso della stagione 2020-21 (21 presenze e un gol), si prepara a sancire il suo ritorno con i siciliani dopo la risoluzione siglata con la Fidelis Andria.ieri ha svolto un allenamento con il club granata e domenica potrebbe essere subito schierato in campo nel prossimo incontro in programma contro il Catania. "Sta tornando a casa – ha commentato Valerio Antonini, presidente del-. Domenica lo voglio vedere correre con la maglia dele guidarci alla vittoria. Bentornato Olly". Per favorire il suo tesseramento proprio il presidente ha sfruttato la novità di regolamento introdotta quest’anno dall’articolo 117 bis delle Noif. In base a tale norma infatti un calciatore tesserato per un club dilettante con contratto di lavoro sportivo, può essere in grado di risolvere il suo accordo e tesserarsi entro il 31 marzo per un club invece professionistico.