L’ex moglie dell’uomo che ha vinto 88 milioni al Superenalotto vuole metà della vincita Ma c’è un problema…

L’uomo che appena otto giorni fa ha88ala Roma ha un problema.. Che è pronta a portarlo davanti a un giudice. Per avere la sua. Svelando così la sua identità. Il fortunato che ha centrato il jackpot con un biglietto da 3 euro venduto in viaGiustiniana 71 è un 50enne originario di Caserta. A lui hanno già scritto gli avvocatidonna, visto che lui non è ancora legalmente separato. La coppia, residente a Rovigo, è in comunione dei beni. E quindi la donnao lasomma o un mantenimento mensile adeguato. O almeno questa è la storia che si racconta. Ma c’è qualche dubbio. La conversazioneIl Messaggero racconta oggi in un articolo a firma di Michela Allegri che il vincitore è stato tradito da un messaggio WhatsApp.