Lewis Hamilton e Sofia Vergara amore al capolinea | Lei credeva fosse il fidanzato perfetto ma lui non era interessato

La storia d’trasarebbe già finita: i due, in realtà, non avevano mai ufficialmente confermato la relazione ma erano stati paparazzati in più di un’occasione. Tuttavia, l’intesa sarebbe già terminata. Una fonte, infatti, ha raccontato a RadarOnline: “pensava cheil. Le piacciono i ragazzi più giovani e non le importava della differenza di età di dodici anni”. L’interesse del pilota della Ferrari nei confronti dell’interprete è presto scemato conche si è sentita “abbandonata e delusa”. Nonostante questo, rivela la fonte, lei continua a cercarlo nella speranza di riallacciare la relazione: “Lei continua a cercarlo, spera in qualcosa di più ma ottiene poco in cambio”.I due erano stati fotografati a pranzo insieme lo scorso gennaio.