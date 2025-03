Iodonna.it - L'evento sarà visibile soprattutto al Nord, con copertura massima del disco solare al 13% in Valle d’Aosta. Al Sud, il fenomeno non sarà osservabile. Le condizioni meteorologiche, ovviamente, giocano un ruolo cruciale

Da sempre, gli eventi celesti affascinano l’umanità: c’è sempre qualcosa di magico nel volgere lo sguardo al cielo e osservare i fenomeni naturali che ci collegano ai ritmi del cosmo. È per questo che anche l’appuntamento di sabato 29 marzo non si deve perdere. Si tratta di unnon plateale, ma ricco comunque di fascino: il Sole, la Luna e la Terra, infatti, daranno vita a una piccola danza cosmica, che in termini più scientifici si chiama eclissi di Sole. La spettacolare “Luna di sangue” per l’eclissi totale X Sabato arriva l’eclissi di sole parzialePer gli osservatori in Italia,un’occasione per alzare lo sguardo e cogliere questo spettacolo celeste che, in questo caso,in forma “ridotta”, ovvero parziale.