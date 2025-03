L' Europa propone nuovi nomi per i vini dealcolati per renderli più attraenti sul mercato | da alcohol free a 00%

Gamberorosso.it - L'Europa propone nuovi nomi per i vini dealcolati per renderli più attraenti sul mercato: da alcohol free a 0,0%

Nuova definizione per ino-low alcol, via libera agli estirpi dei vigneti con fondi nazionali, stop alle autorizzazioni perimpianti in base alle esigenze die prolungamento della durata dei reimpianti, controllo delle rese, aumento dei fondi per interventi di contrasto alla crisi climatica e per il sostegno all'innovazione, tempi più lunghi per le azioni di promozione, un Qr code in etichetta armonizzato a livello europeo per calorie e ingredienti, potenziamento dei compiti dei Consorzi per promuovere l'enoturismo.Sono, in sintesi, le misure contenute nel Pacchetto vino, la proposta legislativa che la Commissione europea ha approvato venerdì 28 marzo e che sarà presentata nelle prossime settimane al Parlamento e al Consiglio Ue. Il documento si basa in gran parte sulle richieste avanzate a Bruxelles a dicembre 2024 dal Gruppo di alto livello vino.