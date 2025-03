Ilgiorno.it - L’esperto Alvaro Bilbao: "Ai ragazzi servono paletti: li abbiamo resi più fragili"

"Il modo “migliore“ per distruggere un adolescente è non dare limiti e regole: stiamo contribuendo allatà dei"., neuropsicologo, psicoterapeuta e padre di tre figli, è a Milano per presentare “Come funziona il cervello di un adolescente“ (Salani). Giovani, età fragile o adulti? "studi scientifici che ci dimostrano l’aumento di casi di crisi d’ansia e di problemi di salute mentale tra i giovani. Ci troviamo davanti a una generazione molto creativa, molto interconnessa anche a livello internazionale, ma menostente. E questo, in un certo senso, ha a che fare con col fatto che noi genitori siamo più deboli. Non capiamo l’importanza che ha mettere loro dei limiti". In che senso? "Crediamo che i nostri figli non dovrebbero avere lo smartphone prima dei 14 anni e poi glielo diamo a 12.