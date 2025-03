Ilnapolista.it - L’esonero di Motta l’ha pagato Elkann: Exxor mette nelle casse della Juve 15 milioni per adesso

Leggi su Ilnapolista.it

Come prevedibile, Johnarriva in soccorsontus esoldi freschidel club. Proprio per questo motivodidoveva essere rimandato a inizio aprile, dopo la partita con il Genoa. Poi il cambio di rotta improvviso del club,costato 15e la necessità di liquidità. La Gazzetta dello Sport scrive:“Quindicisubito per la. Dopo non aver nominato lantus nella lettera agli azionisti di Exor, l’azionista di maggioranza, John, ha deciso di intervenire con un rafforzamento patrimoniale di 15di euro nel club bianconero, alla luce dei risultati di questo primo trimestre dell’anno, deldi Thiagoe dei possibili scenari relativi alla prossima stagione“.Nella nota diffusa dallantus si precisa, inoltre, che il “rafforzamento patrimoniale potrà essere incrementato fino a un massimo di 110”, rispetto ai quali Exor si impegnerà per la sua quota (pari al 65%)”.