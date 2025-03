Quotidiano.net - Lesioni al midollo. L’importanza delle Unità Spinali

Leggi su Quotidiano.net

Il 4 aprile si celebra la Giornata nazionale della persona con lesione alspinale e la Federazioneassociazioni italianePersone con lesione alspinale (Faip), in collaborazione con Sims (Società italianaspinale), il Comitato italiano paralimpico (Cip) e con il sostegno della Fondazione Serena-Olivi, promuove alcune iniziative per ribadire(strutture di alta specialità riabilitativa - codice 28). Si tratta di strutture specializzate nella presa in carico di persone con lesione alspinale, sia traumatica che non traumatica, che garantiscono continuità assistenziale e riabilitativa. Ogni anno, in Italia, si registrano circa 2.500 nuovi casi dialspinale derivanti da traumi (incidenti della strada, cadute, traumi sportivi, incidenti sul lavoro) o da patologie non traumatiche (vascolari, neoplastiche, infettive, degenerative).