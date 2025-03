Ilgiorno.it - L’educazione sentimentale di Edoardo Prati: “Innamorato del palco grazie al bisnonno. Con gli odiatori convivo male. I miei hater più sfrontati? Sono tutti sopra i 40 anni”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Un’educazione. Attraverso i classici. Ma adeguata ai tempi. Questo l’orizzonte in cui si muove, 21da Rimini, ricciolone e occhialuto, la voce adulta, come le passioni. Coi suoi video spopola sui social, raccontando della vita attraverso la letteratura. Mentre in tv è ormai ospite fisso (o quasi) da Fazio. Rimane solo il teatro da conquistare. E così eccolo agli Arcimboldi, lunedì, con “Cantami d’amore”, scritto insieme a Manuela Mazzocchi e al regista Enrico Zaccheo. Un delicato viaggio nei cuori e nei batticuori. Muovendosi fra Battiato e Torquato Tasso., come mai a teatro? “Mi considero figlio d’arte, svezzato dal miodi 93, una vita da impresario e illusionista. È lui che ha imposto il teatro in famiglia. E noi ci andavamo ogni domenica, era la nostra messa.