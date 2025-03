Metropolitanmagazine.it - L’eclissi solare del 29 marzo si vedrà da punti specifici in Italia: ecco dove

Nella giornata di domani si verificherà l’attesa eclissi del 29: si tratta di un’eclissivisibile da Europa, Africa occidentale e Nord America. In questa occasione la Luna passerà davanti al Sole, oscurandolo parzialmente. La NASA in questa occasione raccomanda prudenza, e utilizzo diocchiali da eclissi, per evitare che i raggi solari diretti possano causare gravi danni agli occhi.Eclissi 29dasiTrattandosi di un’eclissi, il fenomeno prevede che la Luna passerà davanti al Sole e lo bloccherà parzialmente. Così facendo, proietta un’ombra su alcune parti dell’emisfero settentrionale. Per questo si parla di eclissi parziale: la parte centrale dell’ombra della Luna non raggiungerà la Terra. Questo straordinario fenomeno avviene perché Sole, Luna e Terra non saranno perfettamente allineati.