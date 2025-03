Sololaroma.it - Lecce-Roma, probabili formazioni: Cristante dal 1?, la scelta su Soulé

Leggi su Sololaroma.it

La giornata di oggi è di vigilia in casa. Già, perché dopo essersi lasciati alle spalle la pausa per le Nazionali i giallorossi devono guardare avanti, con il rientro in campionato che si sta avvicinando. L’obiettivo è quello di rimanere sul giusto binario in questo inizio 2025, per arrivare ai pressi di un 4° posto che dista solo quattro punti. Per raggiungere tale traguardo, i capitolini dovranno affrontare al meglio le prossime 9 finali, con la prima di queste che andrà in scena domani alle 20:45 allo stadio Via del Mare con il. Un match estremamente delicato, contro un cliente ostico.Claudio Ranieri è ben consapevole delle difficoltà nascoste di questa sfida e desidera mettere al tappeto i salentini. Il coach di Testaccio starebbe finendo di delineare il suo scacchiere, pur dovendo tenere conto di alcune defezioni nell’attuale rosa.